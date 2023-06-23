Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı geldi. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan ile ilk toplantı geride bırakılırken artışlar tek tek açıklandı. 27 ay sonra TCMB tarafından faiz artımı geldi. Parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını belirten Merkez Bankası politika faizini 6,5 puan ile artışlar yüzde 15 seviyelerine geldi.

YAYINLAMA
Google News
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı

Son dakika haberi Merkez Bankası tarafından gelirken piyasaların merakla beklediği faiz karar duyuruldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez faiz arttırma kararı alındı. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini bitirilmesi belirlendi. Merkez Bankası kararına bakılarak bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI KARARI

Kurul tarafından gelen kararla beraber dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin artışıyla, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırması yönünde karar verildi. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, uzun süre içerisinde ortalamalarının üzerinde devam ederken bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

İKİ YILDA 9 FAİZ İNDİRİMİ

2021 Mart ayında yüzde 19 seviyelerinde politika faizi 2021 ve 2022'e indirim yapıldı. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8,50 olarak belirlendi. AA Finans'ın anketinde faizin 10,75 puan artışla yüzde 19,25'e yükselmesi tahminler arasında yer aldı.

merkez bankası faiz açıklandı

Reuters anketine göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 20'ye yükselmesine karar verildi.

ENFLASYONDA ANA YÜKSELİŞ KAPIDA

Türkiye'de yakın zaman içerisinde enflasyon oranlarında ki hareketlilik devam ederken ana eğilimindeki yükselişler artış gösterdi. Yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyon oranlarında ki durum açıklandı. Kurul, bu unsurlar üzerinde ek olarak fiyatlama davranışlarında ki düzensizlikle enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaşandı.

YENİ BAŞKAN İLK TOPLANTISINDA

Merkez Bankası'nın başkanının ilk toplantısı bugün gerçekleşti. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurul toplantısı yapılırken 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'ndan görevi teslim aldı. 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyor
Ziraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyor
Her dediği çıkan isimden altın tahmini! Ortalık karışacak diyerek rakam verdi!
Her dediği çıkan isimden altın tahmini! Ortalık karışacak diyerek rakam verdi!
Kamu çalışanlarına talih kuşu kondu! O tarihte dev ikramiye alacaklar
Kamu çalışanlarına talih kuşu kondu! O tarihte dev ikramiye alacaklar
Kahve tiryakilerine kötü haber! Büyük zam geliyor: Dışarıda kahve içmek hayal olacak
Kahve tiryakilerine kötü haber! Büyük zam geliyor: Dışarıda kahve içmek hayal olacak
Son Haberler
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Başvuranların hesabına 868 TL para yatırılacak! O tarihlere dikkat: TC kimlik numaranızı kontrol edin!
Başvuranların hesabına 868 TL para yatırılacak! O tarihlere dikkat: TC kimlik numaranızı kontrol edin!
Devlet kesenin ağzını açtı! 65 yaş üzeri vatandaşlara maaş bağlanıyor: 2.604 TL maaş almak için o şartlara dikkat
Devlet kesenin ağzını açtı! 65 yaş üzeri vatandaşlara maaş bağlanıyor: 2.604 TL maaş almak için o şartlara dikkat
Çok Okunanlar
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık: Büyükler oyaladı, çocuk çaldı!
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları
QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek
QNB Finansbank'tan emeklilere büyük kıyak! O işlemi yapana anında 1200 TL indirim verilecek
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"