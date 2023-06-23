Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı

Son dakika haberi Merkez Bankası tarafından gelirken piyasaların merakla beklediği faiz karar duyuruldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez faiz arttırma kararı alındı. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini bitirilmesi belirlendi. Merkez Bankası kararına bakılarak bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI KARARI

Kurul tarafından gelen kararla beraber dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin artışıyla, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırması yönünde karar verildi. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, uzun süre içerisinde ortalamalarının üzerinde devam ederken bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

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İKİ YILDA 9 FAİZ İNDİRİMİ

2021 Mart ayında yüzde 19 seviyelerinde politika faizi 2021 ve 2022'e indirim yapıldı. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8,50 olarak belirlendi. AA Finans'ın anketinde faizin 10,75 puan artışla yüzde 19,25'e yükselmesi tahminler arasında yer aldı.





Reuters anketine göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 20'ye yükselmesine karar verildi.

ENFLASYONDA ANA YÜKSELİŞ KAPIDA

Türkiye'de yakın zaman içerisinde enflasyon oranlarında ki hareketlilik devam ederken ana eğilimindeki yükselişler artış gösterdi. Yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyon oranlarında ki durum açıklandı. Kurul, bu unsurlar üzerinde ek olarak fiyatlama davranışlarında ki düzensizlikle enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaşandı.

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YENİ BAŞKAN İLK TOPLANTISINDA

Merkez Bankası'nın başkanının ilk toplantısı bugün gerçekleşti. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurul toplantısı yapılırken 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'ndan görevi teslim aldı.