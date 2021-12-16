Merkez Bankasının faiz kararı öncesi dolar 15 TL'yi gördü! İşte 16 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. Merkez Bankasının politika faizlerini 100 baz puan düşüreceği tahmin edilirken faizlerin sabit bırakılacağını düşünenler de bulunuyor. Bu kapsamda döviz kurlarında yaşanan değişimi merak edenler için 16 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR BUGÜN KAÇ TL SON DAKİKA 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE?

Serbest piyasada dolar kuru, 16 Aralık 2021 Perşembe günü, serbest piyasada açılışta 14,8580 TL'den alınıyor, 14,8600 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 16,7940 TL'den alınıyor, 16,7960 TL'den satılıyor.

Öte yandan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 14,7790 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 16,6230 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

16 Aralık 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.18 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 15,0602 15,1022 Avro 17,0094 17,0779 Sterlin 19,9557 20,0437 İsviçre Frangı 16,2596 16,3409 Japon Yeni 0,1332 0,1319 S. Arabistan Riyali 3,9673 3,9872

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.