Merkez Bankasının faiz kararı piyasayı nasıl etkiledi? Dolarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sabırsızlıkla beklenen faiz kararını açıklayarak sabitlediğini duyurdu. Merkez Bankasının bu tutumu piyasayı hareketlendirdi. Faizin sabit tutulmasının ardından dolar ve euroyu hangi yönde etkilediği vatandaşlar tarafından merak edildi.

DÖVİZDE SON DURUM NE?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası tüm gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bugün düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 14’te sabit tutacağı açıklandı. Açıklanan faiz kararı sonrasında dövizde hareketlilik yaşandı. Dolarda yüzde 1,25’lik bir değişim yaşanarak alış fiyatı 14,7915 olurken satış fiyatı ise 14,7988 olarak belirlendi. Euroda yüzde 1,49’luk bir değişim görülürken alış fiyatı 16,3664 olarak görülürken satış fiyatı ise 16,3916 olarak belirtildi.

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