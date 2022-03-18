Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faizleri yüzde 14'te sabit bırakması sonrasında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Fiyatlar güne yükselişle başlarken son durumu merak edenler için 18 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...