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  3. Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faizleri yüzde 14'te sabit bırakması sonrasında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Fiyatlar güne yükselişle başlarken son durumu merak edenler için 18 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Mart 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...