Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,25’te sabit tutmasıyla hareketlendi. Karar öncesinde 7,78’e kadar gerileyen kur, karar sonrası 7,95’i aştı. Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlardı ancak TCMB piyasaların pek beklemediği bir karar verdi.

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre, İstanbul serbest piyasada dolar 7,8240 liradan, avro 9,2760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8220 liradan alınan dolar, 7,8240 liradan satılmakta idi. 9,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2940 lira olmuştu.

Merkez Bankasının faizi sabit tutma kararının öncesinde 7,78'e kadar gerileyen kur, kararın açıklanmasının ardından 7,95'i aştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin dün corona virüsü yardım paketine ilişkin umutları artıran açıklamalar yapınca risk iştahı yükselmiş ve dolar son yedi haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Küresel risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Partilileri kabul edilebilecek bir corona virüsü yardım paketi üzerinde çalışma konusunda isteksizlikle suçlamasıyla ise bir miktar azaldı.

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor. Corona virüsün yayılımı Türkiye’de de belirginleşirken Reuters’da dün yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekilmişti.

Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi. Altının gram fiyatı şu sıralar 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8240 liradan, avro 9,2760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8220 liradan alınan dolar, 7,8240 liradan satılıyor. 9,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2940 lira olmuştu.

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