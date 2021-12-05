Merkez Bankası'nın yaptığı müdahalenin detayları belli oldu! Toplam satılan dolar miktarı ortaya çıktı!

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklık nedeniyle açıklama yapan ve piyasaya doğrudan müdahale edeceğini açıklayan Merkez Bankası, 8 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahalede bulunmuştu. 2 gün sonra yeniden açıklama yaparak aynı yöntemi uygulayan Merkez Bankası iki gün arayla piyasaya iki kez müdahalede bulunarak döviz kurundaki oynaklığı durdurdu. Bu kapsamda çok merak edilen satış miktarı da ortaya çıktı.

1 MİLAR DOLAR SATILDI

Doların 14 lirayı aşmasının ardından Merkez Bankası'ndan ilk müdahale açıklaması gelmiş ve 1 Aralık 2021 Çarşamba günü piyasaya müdahalede bulunulmuştu. Ne kadarlık bir dolar satışı yapıldığı yönünde bir bilgi verilmezken, Hürriyet'in haberine göre kaynaklar 1 milyar dolarlık bir satış yapıldığı iddiasında bulundu. Bu satışın ardından dolar 12.40 seviyelerine kadar gerilese de bu düşüş kalıcı olmadı ve yeniden 13 liranın üzerine çıktı.

KURUN DÜŞMESİ İÇİN YETERLİ OLMADI

İki gün aranın ardından doların yeniden 14 lira civarına gelmesi Merkez Bankası'nı ikinci bir müdahaleye itti. 3 Aralık Cuma günü yeni bir açıklama yaparak piyasaya yeniden müdahale yapıldığını açıklayan Merkez Bankası'nın bu müdahalesiyle kur, 13,87'lerden 13,57'ye kadar geriledi. Ancak yine bu düşüş kalıcı olmadı ve dolar 13,80 sınırlarına dayandı.

İKİNCİ MÜDAHALEDE SINIRLI SATIŞ

İlk müdahalede 1 milyon dolarlık satış yapmasına rağmen beklediği sonucu alamayan Merkez Bankası'nın ikinci müdahalede ise sınırlı bir satış yaptığı öne sürüldü. Kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre Merkez Bankası ikinci müdahalesine 300 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi.