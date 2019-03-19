Merkez Güvenlik Kurulu İçişleri Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında toplandı

Merkez Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında yapıldı.

Ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı, Emniyet Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Vekili Mehmet Akıllı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Jale Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey, ilgili Daire Başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, liman ve kara sınır kapılarının da eklendiği, yetkilerin arttırıldığı bir Kurul oldu. Yeni oluşturulan ve iki ayda bir toplanma kararı bulunan bu Kurul'un hayırlı kararlar alarak, iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Merkez Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısında, kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu, yapılan tespitler ve ortaya çıkan güvenliği artırıcı öneriler üzerine alınan kararlar kabul edildi.

Kaynak: İHA