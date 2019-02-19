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  3. Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı şöyle oluştu:

BAŞKAN: Sabri Çelik

BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)

Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen

FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır

7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

DHA

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