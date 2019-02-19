Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı şöyle oluştu:
BAŞKAN: Sabri Çelik
BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
DHA
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