Merkezefendi Belediyesi, Sevindik’e kadın ve çocuk yaşam merkezi kazandırdı

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ilki Gümüşçay Mahallesi'nde hizmete açılan merkezin ikincisi Sevindik Mahallesinde açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenlerine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Denizli, Sevindik mahallesinde düzenlenen törende Sevindik Mahallesi'nde bulunan Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi törenle açıldı. Açılışı gerçekleştirilen merkez birçok alanda faaliyet gösterecek. Pandemi nedeni ile açılışı ertelenen merkezin töreninde Başkan Şeniz Doğan'ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından protokol üyeleriyle beraber açılış kurdelesini kesti. Sonrasında vatandaşlarla birlikte Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri gezen Başkan Doğan çocukların oyununa eşlik etti.

Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinin belediyenin bir şubesi olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlere sözümüz vardı. Gerzele'de, Yenişehir'de, Şemikler'de ne varsa, hangi hizmetler yapılıyorsa bu mahallelerimizde de, yolun alt tarafında da aynı hizmetler olacak. Kadınlarımız ve çocuklarımız özellikle eğitim ve sağlıkta eşit haklara sahip olacak. Sizlerin belli sıkıntılarını bu merkezlerimiz ile çözeceğiz. Yabancı dil kursundan akıl oyunlarına, satrançtan ana derslere kadar birçok alanda faaliyet göstereceğiz. Kadınlarımızı, annelerimizi de unutmadık. Onlar için de spor merkezleri olacak. Hocalarımız gerekli eğitimleri, kursları verecek. Belli günlerde hukukçu, diyetisyen ve psikologlar bu merkezlerimize gelecek. Ben de sizlerle birlikte aktivitelere buralarda katılacağım. İnsana dokunan projelerle karşınıza çıkacağız her zaman. Sizler belediyeye değil, belediye sizin ayağınıza geldi. Belediyeye iletmek istediğiniz her türlü talebi ve şikayeti bu merkezlerimize iletebilirsiniz. Merkezlerimiz belediyemizin bir şubesi. Ben de sık sık sizlerin yanına gelerek dertleri dert yerinde dinleyeceğim" dedi.

Kaynak: İHA