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Merkezefendi Belediyesi’nden Anneler Günü hediyesi, Ahşap çerçeve hediye edilecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'nde Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru yapan ilk 10 bin kişiye "Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi" hediye edecek.

Merkezefendi Belediyesi’nden Anneler Günü hediyesi, Ahşap çerçeve hediye edilecek

Merkezefendi Belediyesi, 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nde "Kendin Yap Ahşap Fotoğraf Çerçevesi" hediye edecek. Çerçeveler, Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru yapan ilk 10 bin Merkezefendili'ye verileceğini, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayan başvurular, 25 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. Başvurular merkezefendi.bel.tr internet adresi üzerinden ve hediyeler, adrese teslim edildikten sonra internet üzerinden yapılacak etkinlik için tarih ve saat bilgisi, kısa mesaj yolu ile iletilecek.

"ÇOCUKLARDAN ANNELERİNE HEDİYE"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "En huzur verici, en güven veren, en sıcak, en samimi, kelime annedir. Hayat tecrübeleri ile geleceğimize ışık olan, bizi biz yapan annelerimizin değeri her şeyden çok fazla. Merkezefendi Belediyemizce tasarlanan Anneler Günü'ne özel ahşap çerçeveler, çocuklarımızdan annelerine güzel bir hediye olacak" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Merkezefendi Belediyesi’nden Anneler Günü hediyesi, Ahşap çerçeve hediye edilecek

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