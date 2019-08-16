Merkezefendi potada hazır kıta

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Merkezefendi Belediye Denizli Basket, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturdu. Antrenörlüğünü Şahin Ateşdağlı'nın yaptığı Denizli temsilcisi, iç transferde Gökhan Yazıcıoğlu, Azizcan Özdemir, Denizcan Çevik, Kemal Can Aktuna, Barış Çağan Özkan, Cengiz Aydın Ergen'i kadroda tuttu. Merkezefendi dış transferde ise Ümit Sonkol, Burak Türsen, Faik Can Kaşıkçı Doğukan Sönmez, Davonte Lacy ve Alexander Mishula'yı transfer etti.

DHA