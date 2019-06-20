Merkezefendi ücretsiz yaz spor okulları açıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yaz spor okulları, öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımı ile açıldı. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için açılan kurslarda katılımcılara pek çok spor dalında eğitim verileceği belirtildi.

Futbol, basketbol, tenis, badminton, satranç ve pilates eğitimlerinin verileceği yaz spor okullarının açılışında konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizim amacımız, çocuklarımızın hem hayatta daha başarılı, daha bilinçli bir birey olmasını sağlamak hem de onlara spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan kurtulmalarına yardımcı olmak. Onları ne kadar doğru yetiştirirsek, onlara ne kadar doğru yolu gösterirsek emin olun ki ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır" dedi.

Başkan Doğan, "Bu yıl bin 200 öğrencimiz yaz spor okullarımıza kayıt olmuş durumda. Bu yeni dönemde hedefimiz hem kursiyer çocuk sayımızı artırmak hem de spor anlamında çeşitliliği sağlamak. Biliyorsunuz çok başarılı bir basketbol takımımız var. Basketbol takımımızın alt yapısını daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklar bizim için çok önemli"

Çocuklara spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini belirten Başkan Doğan, "Bizim amacımız, çocuklarımızın hem hayatta daha başarılı, daha bilinçli bir birey olmasını sağlamak hem de onlara spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan kurtulmasına vesile olmak. Buradan da müjdesini verelim. Büyük yapısal projelerimiz arasında bir kapalı spor kompleksi yapmak istiyoruz. İçinde büyük bir basketbol sahasının olduğu, alt yapı sahalarının olduğu, kortların olduğu daha yapısal bir projenin hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizler bu yola çıkarken özellikle eğitim ve spor alanındaki projelerimize önem vereceğimize söz verdik. Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençler bizler için çok önemli. Bu ülkeyi, bu güzel vatanı biz onlara emanet edeceğiz. Onları ne kadar doğru yetiştirirsek, onlara ne kadar doğru yolu gösterirsek emin olun ki ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır" dedi.

Kaynak: İHA