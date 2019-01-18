Merkezefendi’de 8. sınıf çocuklarına 5 bin basketbol topu dağıtıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören 8.sınıf öğrencilerine yönelik "Karneni getir, topunu götür" projesi bu yıl da devam etti. Hediye edilen 5 bin basketbol topunu parkeye atan öğrenciler adeta şov yaptı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde 8.sınıfta okumakta olan öğrencileri kapsayan "Karneni getir, topunu götür" projesinde bu yıl da renkli anlar yaşandı. Öğrencilere bu yıl da 5 bin adet basketbol topu hediye edildi. Ünlü basketbol akrobasi grubu "Karizma Show" da izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Gümüşler Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Kovan, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi 2014'te kurulduğundan beri spora çok büyük destek veriyor. Kurulduğumuz günden beri bizler en çok yatırımı eğitime ve spora yaptık. Bunlardan bir tanesi önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Selçukbey Spor Eğitim Merkezimiz. Bugüne kadar kilometrelerce bisiklet yolu yaptık. Merkezefendi "deki okullarda okuyan 26 bin 5.sınıf öğrencimize bisiklet hediye ettik. 36 okulumuza halı saha kazandırdık. 3 yıldır yaptığımız "Karneni Getir, Topunu Götür" etkinliğimizle binlerce çocuğumuza basketbol topu hediye ettik" dedi.

"Spora ilişkin çok önemli yatırımlara imza atacağız"

Merkezefendi Belediyesi olarak en çok yatırımı eğitime ve spora yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımımız sizlerin de desteğiyle bir üst lige çıkmak için gün sayıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Merkezefendi Belediyesi olarak İstanbul'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun girişimiyle yapılacak olan "Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir benzeri de Merkezefendimizde olacak. Merkezefendi Belediyesi Kapalı Spor Salonu da önümüzdeki dönem projelerimizden birisi olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak anaokulu yaptık, ortaokul yaptık, lise yaptık. Artık önümüzdeki dönem bunların da üstünde bir eğitim projesini Merkezefendimize kazandıracağız. İnşallah 2019-2024 döneminde de spora ilişkin çok önemli yatırımlara imza atacağız. Bu vesileyle karnesini getirerek bugün bizlerden hediyelerini alacak çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra her okuldan seçilen temsili öğrencilere basketbol topları hediye edildi. Ardından tribünde bulunan öğrenciler kendilerine hediye edilen basketbol toplarını parkeye attı. Aynı anda parkeye atılan toplar izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA