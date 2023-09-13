Merkezefendi’de kurs kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin açacağı 22 branştaki "Müzik, El Sanatları ve Yabancı Dil" kurs kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Talepler istikametinde ilçenin birçok mahallesinde vatandaşlara ücretsiz kurs imkânı sunan Merkezefendi Belediyesi'nce 22 branşta eğitim verilecek. El Sanatları ve Yabancı Dil Kursu'nda Deri, Tığ, Çanta, Nakış, Rölyef, Tel Kırma, Miyuki, Seramik, Dikiş, İğne Oyası, Resim, Okuma-Yazma ve İngilizce (10 yaş ve üzeri) kursları görülecek. Kayıtlar, tüm Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nden, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi'nden yüz yüze yapılacak.

9 branşta müzik eğitimi verilecek

Piyono, Keman, Çello, Perküsyon, Basgitar, Klarnet, Şan, Bateri ve Bağlama branşlarında açılan ve Merkezefendi'de ikamet eden 8-50 yaş aralığındaki vatandaşların başvurularının alındığı kontenjanla sınırlı olan "Müzik Kurslarına" kayıtlar; Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nden yapılacak. Kurslara başvurular ise Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak No:11/A bulunan kurs merkezinden yapılacak. Merkezefendililer, belediyeye ait çağrı merkezinden de kurslar hakkında detaylı bilgi alabilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)