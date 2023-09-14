Merkezefendili minik öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik ve Muratdede Mahallesi'ne kazandırılan kreşlerde yeni dönem eğitimleri başladı.

2019 yılından bu yana eğitim ve öğretime önemli desteklerde bulunan Merkezefendi Belediyesi, hizmete açtığı kreşler ile hem çalışan annelere kolaylık sağlıyor hem de çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Muratdede Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi ile Sevindik Mahallesi'ndeki Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi'nde yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Kreşlerde eğitim gören minik öğrencilere öğretmenler tarafından okul öncesi eğitim verilerek gelişimlerine katkı sağlanıyor.

"Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor"

Kreşlerde yeni dönemin başladığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cıvıl cıvıl bakışları, hiç bitmeyen enerjileri ile çocuklarımız, eğlenirken öğreniyor, öğrenirken keşfediyor. Adil bir eğitim ile mutlu bir geleceğe adım adım ilerliyor. Bizler de onların geleceği için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu merkezlerimizdeki amacımız daha ilkokula bile başlamayan çocuklarımızı çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven çocuklar yetiştirmek. Annelerin işini kolaylaştırmak. Gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet ederek çalışabilecekleri bir ortamda sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)