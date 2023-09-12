Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Merkezefendi Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan 158 yıllık tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Evi'ni restore etmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Merkezefendi Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan 158 yıllık tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Evi'ni restore etmeye başladı.

İlçe genelindeki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, tarihi yapıları gelecek nesillere miras bırakmak adına yeni bir çalışma gerçekleştiriyor. Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan, 2007 yılında Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen 158 yıllık tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Evi, Merkezefendi Belediyesi'nin bünyesine alındı.

Osmanlı döneminden kalan konak, yenileme ve güçlendirme çalışmalarının ardından hem çok işlevsel hale gelecek hem de içerisinde bulunan motifler ile tarihi yolculuğunu sürdürecek. Aslına uygun olarak restore edilip tekrar hayata kazandırılacak konaktaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

"Büyük bir hizmete daha imza atıyoruz"

Projeyi yakından takip eden ve konakta incelemelerde bulunan Başkan Doğan, "Geçmişten gelen tüm tarihi emanetlere sahip çıkmak adına özverili bir şekilde çalışıyoruz. Tarihi yapılarımızın korunması ve bu yerleri gelecek nesillere de taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Merkezefendimizin zengin tarihini ve kültürel mirasını koruma misyonuyla bugün büyük bir hizmete daha imza atıyoruz. 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Evi'ni bünyemize kattık. Bu tarihi mirası, dokusuna ve kimliğine zarar vermeden titizlikle restore etmeye başlıyoruz. Şehrimizin geçmiş değerlerini gelecek kuşaklara taşıyacağımız bu önemli çalışmayla, tarihi bir mirası daha ilçemizin ve vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak belediye olarak bizim görevimizdir. Projemizin şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Merkezefendi’nin zengin tarihi ve kültürel mirası korunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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