Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımına devam edilen "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi" çok kısa bir sürede ilçeye kazandırılacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımına devam edilen "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi" çok kısa bir sürede ilçeye kazandırılacak.

Merkezefendi Belediyesi'nce ilçe genelindeki yapısal projeler tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımına devam edilen "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi" gençlerin gözdesi haline gelecek. Merkezefendili gençlerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılacak olan tesis 1200 metrekarelik alana sahip olacak. Üç kattan oluşan "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'nde modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin olacağı tesis ilçeye kazandırılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yapımına devam edilen "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemize kazandırdığımız birçok merkezden sonra şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemize "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezimizi" kazandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında "Bütün Ümidim Gençliktedir" diyen; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Merkezefendi İlçemize yakışan "Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'mizi çok yakında açıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçireceği bu merkezimiz gençlerimizin gözdesi olacak. Merkezimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor

Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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