Merkezi atama sonuçları 2020/2 nasıl bakılır? KPSS atama sonuçları öğrenme ekranı | ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, binlerce adayın beklediği KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından sonuçlar da belli oldu. İşte KPSS atama sonuçları öğrenme ekranı ...

MERKEZİ ATAMA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI