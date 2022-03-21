Merkezi İzleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Merkezi İzleme Operatörü görev tanımı nedir, Merkezi İzleme Operatörü ne iş yapar, Merkezi İzleme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Merkezi İzleme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Merkezi İzleme Operatörü Tanımı;

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Merkezi İzleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Merkezi İzleme Operatörü Maaşları

Merkezi İzleme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Merkezi İzleme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Merkezi İzleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3121.04

Meslek Adı :

Merkezi İzleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, merkezi izleme sisteminde veri takip eden, merkezi izleme sisteminin tesisat kontrollerinin yapılmasına destek veren, tahliye gerektirmeyen alarm/uyarı seviyesi için koordinasyon yapan, tahliye gerektiren alarm veya uyarı seviyesi için koordinasyon yapan, yeni kurulan tesisat için ilgili birime destek olan, tesisatın toplanmasını koordine eden ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir

. Görev ve İşlem Basamakları :

Merkezi İzleme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Maden sahasını ve tesisini sistem üzerinden takip etmek,

d) Merkezi izleme sisteminin tesisatına ilişkin faaliyetleri desteklemek,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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