Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) görev tanımı nedir, Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) ne iş yapar, Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Tanımı;

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Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Maaşları

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.01

Meslek Adı :

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmenin üretim faaliyetlerinde standart değerleri tutturabilmesi için bilgisayara gerekli bilgi yüklemesini yapmak, elektronik merkezi kumanda sistemi ile üretimin son aşamasına kadar sisteme kumanda etmek ,sistem ayarlarını gerçekleştirmek, üretim sisteminde meydana gelen küçük arıza ve aksaklıklara müdahale ederek problemleri giderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Merkezi Kumanda Operatörü ( Çimento ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görev yaptığı ünitelerde ,çalışma öncesi bakım ve temizliğini yapmak /yaptırmak,

b) Bilgisayara iş talimatında belirtilen girdi oranlarıyla ilgili bilgi yüklemesini yapmak,

c) Merkezi kumanda sistemini çalıştırmadan gözle kontrol etmek, gerekli ayarlamaları yapmak,

d) Elektronik sistemleri çalıştırmak, kumanda etmek,

e) Sistemin tamamını devreye alınabilirliğini kontrol etmek,varsa bir aksaklık amirini haberdar etmek,

f) Monitörden, belirlenen sürelerde kimyasal ve fiziksel rapor çıktılarını almak, laboratuara göndermek,

g) Laboratuardan gelen analiz neticelerine göre uygun ayarlamaları yapmak,

h) Vardiyasında çalışan personeli sevk etmek,

i) Üretim ile ilgili günlük çalışma (rapor) defteri tutmak ,

j) Ünitesinin temizliğini yaptırmak,

k) Bakım işleri için ekibini sevk ve idare etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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