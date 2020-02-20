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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,3 trilyon lira

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 336,2 milyar lira oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, borç stokunun 674,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 661,4 milyar lira...

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,3 trilyon lira

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 336,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 674,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 661,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.


Kaynak: AA




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