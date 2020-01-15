Merkezi yönetim bütçesi açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı merkezi bütçe verilerini internet sitesinden yayınladığı rapor ile kamuoyuna duyurdu. Yayınlanan raporda merkezi yönetim bütçesi aralık ayında 30,8 milyar TL açık verdi. 2019'un tamamındaki açık ise 123,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yayınlanan rapordan istatistikler şu şekilde:

-2018 yılı Aralık ayında 18,3 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Aralık ayında 30,8 milyar TL açık verdi.

-2018 yılı Aralık ayında 16,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Aralık ayında 26,6 milyar TL faiz dışı açık verdi.

-2019 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 73,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 21,8 oranında artarak 104,1 milyar TL olarak gerçekleşti

FAİZLERE 99 MİLYON TL

-2019 yılı Aralık ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artarak 60,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19,8 oranında artarak 99,9 milyar TL oldu.

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