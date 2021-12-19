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Merkum ne demek, TDK'ya göre Merkum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Merkum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Merkum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Merkum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Merkum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Merkum ne demek, TDK'ya göre Merkum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merkum ne demek? Merkum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merkum kelimesi. Peki merkum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merkum nedir, merkum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MERKUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merkum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Merkum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre merkum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazılmış
- Adı geçen, az önce anılan (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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