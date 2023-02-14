Merlin Hadzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merlin Hadzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merlin Hadzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merlin Hadzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merlin Hadzi 17 Eylül 1998 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merlin Hadzi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Merlin Hadzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merlin Hadzi'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Merlin Hadzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Merlin Hadzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merlin Hadzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merlin Hadzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U21

9 Temmuz 2018 yılında Rapperswil-Jona

15 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Merlin Hadzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merlin Hadzi şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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