Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı görev tanımı nedir, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı ne iş yapar, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Tanımı;

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Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşları

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.17

Meslek Adı :

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alma sürecine katılarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş öncesi hazırlık çalışmalarını, kesim ve parlatma işlemleri ile mozaik çalışmalarını yapan, honlama, kumlama, fırçalama, çekiçleme, çentikleme, dolgu yapma, yüzey patlatma, ateşle yakma, asitle işleme, eskitme gibi mermer-doğaltaş yüzey işleme tekniklerini uygulayan, mermer doğaltaşları işleyen, oyma kabartma işleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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