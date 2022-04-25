Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Tanımı;
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Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Maaşları
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7113.17
Meslek Adı :
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alma sürecine katılarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş öncesi hazırlık çalışmalarını, kesim ve parlatma işlemleri ile mozaik çalışmalarını yapan, honlama, kumlama, fırçalama, çekiçleme, çentikleme, dolgu yapma, yüzey patlatma, ateşle yakma, asitle işleme, eskitme gibi mermer-doğaltaş yüzey işleme tekniklerini uygulayan, mermer doğaltaşları işleyen, oyma kabartma işleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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