Mermer Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer Döşeyici görev tanımı nedir, Mermer Döşeyici ne iş yapar, Mermer Döşeyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer Döşeyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer Döşeyici Tanımı;

__

Mermer Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Döşeyici Maaşları

Mermer Döşeyici maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermer Döşeyici maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Döşeyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.02

Meslek Adı :

Mermer Döşeyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tezyini ve koruyucu yüzeyler elde etmek için mermer blok veya levhaları kesen, işleyen ve tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve şartnameleri incelemek,

b) Blokları keserek yüzlerini işler ve istenilen boyutlarda hazırlayıp yerlerine takmak,

c) Temeli hazırlayıp mermer bloğu temel üzerine yatırarak intibak durumunu kontrol etmek ve gönyesine getirmek

d) Bloğu kaldırarak altına ve yanındaki blok tarafına harç yaymak, bloğu tekrar yerine koymak, üzerine vurarak yerleştirmek ve bloklar arasındaki ek yerlerini çimento şerbeti ile doldurmak sureti ile blokları yerlerine tespit etmek,

e) Mermer levhaları keserek veya kenarlarını şivlendirerek döşemeye hazırlamak,

f) Duvarlar ve levhalar üzerine konsol takılacak yerleri işaretlemek ve delmek,

g) Açılan deliklere ankraj telleri geçirmek ve bunları yerlerine tespit etmek,

h) Duvara sıva tatbik etmek,

i) Ankrajlar yardımı ile mermer levhaları yerlerine asmak,

j) Mermer levha yüzünü yanındakilerle aynı hizaya getirmek,

k) Mermer levhalar arasındaki ekleri harçla doldurmak ve ek yerlerini bir mala veya benzeri bir sıva tahtası ile tesviye ederek mermer levhaları yerlerine tespit etmek,

l) Mermer yüzler üzerindeki harç fazlasını ve pisliği temizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?