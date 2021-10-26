Mermer İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mermer İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Mermer İşçisi görev tanımı nedir, Mermer İşçisi ne iş yapar, Mermer İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer İşçisi Tanımı;

Mermer fabrikasında, atölyelerinde mermer blokların işlenmesi aşamalarında çalışan kişidir.

Mermer İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mermer İşçisi Maaşları

Mermer İşçisi maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Mermer İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mermer İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mermer İşçisi Ne İş Yapar?

Mermer İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mermer blokların hangarda kazılması işlemini yapmak,

b) Kazımı yapılmış blokların İşlenmesi için platformlara vinçle yüklenmesine yardımcı olmak,

c) Plaka halindeki mermeri yarma makinesinde ikiye ayırmak,

d) Yarma işleminden çıkan mermerlerin yüzeylerini traşlamak,

e) Eskitme işlemi yapmak,

f) Köprü kesimi, kafa kesimi yapmak,

g) Silimden gelen ürünleri seleksiyona veya fırınlamaya göndermek,

h) Hazır hale gelen mermerlerin paketlenmesi, yüklenmesi işlerinde çalışmak,

i) Mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mermer İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Mermer İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mermer İşçisi mesleğinin meslek kodu 7113.13 olarak belirlenmiştir



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