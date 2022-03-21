Mermer İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Mermer İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Mermer İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Mermer İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer İşleme Teknisyeni Maaşları

Mermer İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermer İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.01

Meslek Adı :

Mermer İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel alanda kullanılan mermeri istenilen ölçülerde işleyebilen ve fabrikada plaka/fayans üretebilen, mermerden estetik ürünler, mozaik eskitme yapabilen ve mermercilikte kullanılan her türlü makine ve aleti güvenli kullanarak bunların periyodik bakımlarını yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer İşleme Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mermerden yapılacak işlerin resmini çizmek

, b) Ocaktan blok mermer çıkarılmasında görev almak,

c) Mermerin ocakta üretim işlerini organize etmek (deliklerin delinmesi, elmas tel kesme makinesi ya da kollu kesicinin sevk ve idaresi blokların tasnifi vb),

d) Ocaktan mermer işleme tesisine uygun taşın gönderilmesi işlerini yürütmek

, e) Mermer işleme tesisinde levha/plaka/fayans/mamul üretim hatlarında çalışmak,

f) Tornada mermeri işlemek, oyma kabartma işlemleri yapmak,

g) Mermer kaplama işlemi yapmak,

h) Mozaik ve eskitme işlemi yapmak,

i) Mermer süs eşyası ve mutfak malzemesi yapımı ve mermerle süsleme işini yapmak,

j) İç ve dış dekorasyon sütun işleri yapmak,

k) Yapı malzemesi olarak mermerin kullanıldığı diğer alanlardaki işleri yapmak,

l) İş güvenliği tedbirlerini almak,

m) Atık mermerleri değerlendirerek çevre temizliğini korumak,

n) Mesleğiyle ilgili mevzuatı bilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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