Mermer Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermer Teknikeri görev tanımı nedir, Mermer Teknikeri ne iş yapar, Mermer Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermer Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermer Teknikeri Tanımı;

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Mermer Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer Teknikeri Maaşları

Mermer Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermer Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.15

Meslek Adı :

Mermer Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mermerin doğadan çıkarılmasından, yarı mamul veya mamul hale getirilmesine kadar olan aşamalarda çalışan veya çalışmaları organize eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocağın durumu, kalitesi, verimliliği konusunda etüt çalışması yapmak,

b) Mermer bloklarının çıkarılması için gerekli araç gereçleri hazırlamak,

c) Mermer bloklarının taşınmasını sağlamak,

d) Ham mermerden, isteğe bağlı olarak mamul veya yarı mamul parçaların istiflenmesini stoklanmasını ve ambalajlanmasını sağlamak,

e) Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde kesmek, delmek ve şekillendirmek,

f) Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazmak, g) Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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