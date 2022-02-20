Mermer ve Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mermer ve Taş Kaplamacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mermer ve Taş Kaplamacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mermer ve Taş Kaplamacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mermer ve Taş Kaplamacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mermer ve Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermer ve Taş Kaplamacısı Maaşları

Mermer ve Taş Kaplamacısı maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Mermer ve Taş Kaplamacısı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermer ve Taş Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.12

Meslek Adı :

Mermer ve Taş Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapı yüzeylerine mermer döşeme işleri ile bunlara ait hesapları yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer ve Taş Kaplamacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapmak,

b) Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapmak,

c) Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak,

d) Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak,

e) Bina aplikasyon yapmak,

f) Blokaj ve grobeton yapmak,

g) Duvar hazırlığı yaparak duvar örmek,

h) Kaba ve ince sıva yapmak,

i) Seramik seçmek ve duvara uygulamak,

j) Basit yalıtım yapmak,

k) Keşif ve metraj yapmak,

l) Fiyat teklifi ve sözleşme yapmak,

m) Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı yapmak,

n) Mermer seçimi ve uygulamasını yapmak,

o) Mermer uygulaması ve yüzey işlemlerini yapmak,

p) Denizlik, Parapet, harpuşta ve söve montajı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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