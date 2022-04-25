Mermerci Ve Süsleme Taşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mermerci Ve Süsleme Taşçısı görev tanımı nedir, Mermerci Ve Süsleme Taşçısı ne iş yapar, Mermerci Ve Süsleme Taşçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mermerci Ve Süsleme Taşçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mermerci Ve Süsleme Taşçısı Tanımı;

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Mermerci Ve Süsleme Taşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mermerci Ve Süsleme Taşçısı Maaşları

Mermerci Ve Süsleme Taşçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mermerci Ve Süsleme Taşçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mermerci Ve Süsleme Taşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.14

Meslek Adı :

Mermerci Ve Süsleme Taşçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cilalanıp parlatılabilen her türlü taşı çeşitli makine ve teçhizatla kesip tornada işleyen, parlatan süsleme işleri yapan ayrıca inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu mermer tezgahı, denizliği, eşiği gibi işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermerci ve Süsleme Taşçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde kesmek, delmek ve şekillendirmek,

b) Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazmak,

c) Yapılan eşyaları parlatmak,

d) Atölyesinde bulunan makine ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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