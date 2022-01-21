Mermi isminin anlamı nedir, Mermi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mermi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mermi ismi ne demek, Mermi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mermi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mermi İsminin anlamı nedir? TDK Mermi anlamı:

Mermi ismi Türk dil kurumunda Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun olarak tanımlanmaktadır.

"Tarlalara gömülmüş büyük gemi mermilerini, yattıkları yerlerden çıkararak tetkik ettik" - Hamdullah Suphi Tanrıöver

Mermi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mermi ismi kuranda geçmemektedir.

Mermi isminin kökeni:

Mermi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Mermi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Mermi isminin rengi:

Celadon

Mermi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mermi isminin Harf Analizi Nedir ?

Mermi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Mermi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mermi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

R : 21

M : 16

İ : 12

= 71 – Mermi İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Mermi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mermi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mermi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 E: 5 R: 9 M: 4 İ: 9 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Mermi isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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