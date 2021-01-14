Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EXXEN platformuna taşıdığı ve bu sene ilk kez rap formatında yapılacak olan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerini açıkladı. Jüri üyelerinden biri de Mero oldu. Peki Mero kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mero gerçek adı ne? İşte ayrıntılar...

MERO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mero, 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde doğdu. 2017 yılında İnstagram üzerinden yayımladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' isimle teklisini çıkarmıştır.

MERO GERÇEK ADI NE?

Mero'nun gerçek adı Enes Meral'dir.

Mero 2019 yılının Mart ayında ilk albümünü çıkarmıştır.

Mero, bu albüme ise 'Ya Hero Ya Mero' ismini vermiştir. Hobby Hobby teklisini daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakaladı.