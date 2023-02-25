Merouane Boussalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merouane Boussalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merouane Boussalem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merouane Boussalem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merouane Boussalem 11 Şubat 1996 tarihinde Rouiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merouane Boussalem Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Merouane Boussalem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merouane Boussalem'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Merouane Boussalem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merouane Boussalem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Merouane Boussalem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merouane Boussalem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında O Médéa

3 Temmuz 2019 yılında MO Béjaïa

10 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

27 Temmuz 2022 yılında US Biskra

Merouane Boussalem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merouane Boussalem şuan US Biskra takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.