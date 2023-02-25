Merouane Dahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merouane Dahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merouane Dahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merouane Dahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merouane Dahar 25 Aralık 1992 tarihinde Sousse şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da مروان دهار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merouane Dahar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Merouane Dahar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Merouane Dahar'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Merouane Dahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merouane Dahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merouane Dahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merouane Dahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2013 yılında CR Belouizdad

2 Temmuz 2014 yılında ES Sétif

13 Ocak 2016 yılında MC Oran

13 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

20 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2018 yılında MO Béjaïa

27 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

Merouane Dahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merouane Dahar şuan MC Oran takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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