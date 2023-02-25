Merouane Zerrouki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merouane Zerrouki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merouane Zerrouki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merouane Zerrouki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merouane Zerrouki 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merouane Zerrouki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Merouane Zerrouki'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Merouane Zerrouki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merouane Zerrouki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merouane Zerrouki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merouane Zerrouki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Paradou AC

Merouane Zerrouki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merouane Zerrouki şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Merouane Zerrouki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 9 gol atmıştır.

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