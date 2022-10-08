Merserize İplik Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Merserize İplik Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Merserize İplik Makinesi İşçisi ne iş yapar, Merserize İplik Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Merserize İplik Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Merserize İplik Makinesi İşçisi Tanımı;

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Merserize İplik Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Merserize İplik Makinesi İşçisi Maaşları

Merserize İplik Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Merserize İplik Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Merserize İplik Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.49

Meslek Adı :

Merserize İplik Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplikleri çeşitli kimyasal maddelerle muamele ederek merserize iplik yapan ve parlatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Merserize İplik Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine kazanına belirli miktarda eritilmiş kostik almak,

b) Üzerine belirli oranlarda diğer oranlarda diğer kimyasal maddeler ilave ederek karıştırmak,

c) Makineyi çalıştırıp, iplik çilelerini silindirler arasına vererek kostik kazanından geçmesini sağlamak,

d) Makineden çıkan iplik çilelerini kontrol etmek,

e) Kontrol neticesine göre işlemi uzatmak veya durdurmak,

f) Makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Merserize hale gelen iplik çilelerini yıkayabilir ve kurutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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