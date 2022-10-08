Merserize Kumaş Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Merserize Kumaş Makinesi İşçisi ne iş yapar, Merserize Kumaş Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Merserize Kumaş Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi Tanımı;

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Merserize Kumaş Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Merserize Kumaş Makinesi İşçisi Maaşları

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Merserize Kumaş Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Merserize Kumaş Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.48

Meslek Adı :

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pazen, empirme gibi pamuklu ham kumaşları çeşitli kimyasal maddelerle muamele ederek merserize hale getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin kazanına belirli miktarda eritilmiş kostik almak,

b) Makineye buhar gönderip ilgili pompayı çalıştırarak kostiğin makine içinde dolaşmasını sağlamak,

c) Merserize olacak kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirip veya makine üzerinde takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve kumaşın makineye girişini kontrol etmek,

e) Çapraz olarak makineye giren kumaşı düzeltmek,

f) Isı ve basıncı düzenlemek,

g) Makineden çıkan kumaşı muayene edip neticeye göre işlemi uzatmak veya durdurmak,

h) Makineyi temizlemek,

i) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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