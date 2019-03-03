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Merseyside derbisinde kazanan yok

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Merseyside derbisinde kazanan yok

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı. Everton, Goodison Park'ta Liverpool ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun müsabakaya yedek başladı. Cenk 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 70 yapsa da liderliği 71 puanlı Manchester City'e kaptırdı. Everton ise puanını 37'e çıkardı.

Merseyside derbisinde kazanan yok

Merseyside derbisinde kazanan yok

Kaynak: İHA

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