Merseyside derbisinde kazanan yok

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı. Everton, Goodison Park'ta Liverpool ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun müsabakaya yedek başladı. Cenk 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 70 yapsa da liderliği 71 puanlı Manchester City'e kaptırdı. Everton ise puanını 37'e çıkardı.

Kaynak: İHA