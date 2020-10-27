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  3. Mersin Anamur çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçradı!

Mersin Anamur çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçradı!

Mersin'in Anamur ilçesinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenden çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçrayınca 50 hane tahliye edildi. Mersin- Antalya karayolu ise önlem sebebiyle kapatıldı. İtfaiye ekiplerince müdahale devam ediyor.

Mersin Anamur çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçradı!


Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar  üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İskan alanlarını tehlikeye sokan yangın nedeniyle, vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, yangına 30 arazöz ve 150'nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Mersin Anamur çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçradı!

TEDBİR AMAÇLI EVLER BOŞALTILDI

Yangının, yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane önlem amaçlı boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Mersin Anamur çıkan orman yangını iskan alanlarına sıçradı!



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