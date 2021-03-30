Mersin Aydıncık Nüfusu 2020 - 2021 |  Aydıncık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Aydıncık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Aydıncık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Aydıncık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydıncık ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 389 (km²) si Aydıncık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Aydıncık nüfusu 11 bin 289 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Aydıncık İlçe Nüfusu Kaçtır?

11 bin 289 kişidir.

Mersin Aydıncık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 23,8 olarak gerçekleşmiştir.

Aydıncık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,516087 Enlem : 29,516087

Aydıncık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Aydıncık ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Aydıncık ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aydıncık ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020