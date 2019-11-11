Mersin Barosu fidan dikerek geleceğe nefes verdi

Mersin Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe nefes ol" sloganıyla 81 ilde aynı anda başlattığı 11 milyon fidan dikim kampanyasına katılarak destek verdi.

Kentte 11 ilçede, 48 noktada, 1 saatte toplam 251 bin fidanın toprakla buluştuğu fidan dikim kampanyası kapsamında, kent protokolü, kurum, kuruluş, oda, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Emirler Mahallesi'nde gerçekleşen fidan dikim törenine katılan Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Bilgehan Yaşa, daha yeşil bir ülke için fidanları toprakla buluşturarak geleceğe miras bıraktı. Mersin Barosu böylece, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en büyük online fidan dikim albümünde yer alacak.

Mersin Barosunun, toplum ve çevre yararına yapılan her projede yer aldığını belirten Bilgehan Yaşa, "7'den 70'e herkesin fidan dikerek geleceğe yeşil bir miras bıraktığı bu projeyi çok önemsiyoruz. Özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması ve farkındalık oluşturularak çevreye olan duyarlılığın artması amacıyla gerçekleştirilen bu kampanyaya, Mersin Barosu olarak katılarak geleceğe nefes vermekten mutluluk duyuyoruz. Nefes alanlarımız katledilerek yok edilmesin. Bir ağaç, binlerce nefes demektir" dedi.

Kaynak: İHA