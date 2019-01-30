Mersin Barosu’ndan Uluslararası Müzik Festivaline destek

Mayıs aylarında yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne destek verecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Festival yönetimi, bu yıl 12 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali programı hakkında bilgi vererek, Baro Başkanı Yeşilboğaz'dan destek istedi.

Mersin Barosu'nun sanata destek veren önemli bir kurum olduğunu belirten Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Yağcı, Mersin'in adını uluslararası bir festivalle dünyaya duyurmak için Mersin Barosu'nun da desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Yeşilboğaz da Mersin Barosu Kültür Sanat ve Sosyal İlişkiler Komisyonu'nun aktif çalıştığını ifade ederek, "Tarihten bu yana farklı kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ender şehirlerden birisi olan kentimizin, kültürel ve tarihi değerlerinin dünyaya tanıtımında önemli bir yere sahip olan bu festivali çok önemsiyoruz. Festival, Mersin'in köklü tarihi ve kültürel birikiminin, uluslararası alanda gün yüzüne çıkmasına olanak sağlayacaktır. Mersin Barosu Kültür Sanat ve Sosyal İlişkiler Komisyonumuz da büyük emeklerle hazırlanan festivale katkı sunmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Kentimizin gelişmesine, tanıtılmasına katkı sağlayacak her projenin içerisinde yer alamaya hazırız" dedi.

Kaynak: İHA