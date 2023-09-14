Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenim yardımlarında fiyat artışı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversite sınavını kazanan öğrencilere her yıl yaptığı öğrenim yardımı miktarı Belediye Meclisinde alınan karar ile yükseltildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenim yardımlarında fiyat artışı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversite sınavını kazanan öğrencilere her yıl yaptığı öğrenim yardımı miktarı Belediye Meclisinde alınan karar ile yükseltildi. Alınan karar sonucunda, 2 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 6 bin TL, 5 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 7 bin TL ve 6 yıllık üniversite kazanan öğrencilere ise 8 bin 500 TL tutarında öğrenim yardımı gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin öğrenim yardımına 18 Eylül ve 17 Kasım tarihleri arasında başvurabileceklerini söyleyen Sosyal Hizmetler dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş "Bu yıl da hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Zorlu ekonomik şartlardan dolayı bizler de verdiğimiz öğrenim yardımı desteklerini güncelledik. Öğrencilerimiz online olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin duyuru sayfasından veya Teksin uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecekler. Sonrasında kendilerine en yakın bulunan, tüm ilçelerimizde bulunan YKS kurs merkezlerimize giderek gerekli evraklarını verecekler ve oradan onlara ücretlerini yükleyeceğimiz kartlarını elden alacaklar. Tabi ki bizler bu son başvuru tarihinden sonra incelemelerimizi yapacağız. Ondan sonra ücretlerini kartlarına yatıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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