Mersin Büyükşehir Belediyesi , tarım işcileri için "1 ekmek 1 çorba" uygulaması başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki 60 farklı noktada gerçekleştirilen "1 ekmek 1 çorba" uygulaması, soğuk kış aylarında henüz gün doğmadan tarla ve bahçelere çalışmaya giden tarım işçileriyle de buluştu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi , tarım işcileri için "1 ekmek 1 çorba" uygulaması başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki 60 farklı noktada gerçekleştirilen "1 ekmek 1 çorba" uygulaması, soğuk kış aylarında henüz gün doğmadan tarla ve bahçelere çalışmaya giden tarım işçileriyle de buluştu.

Sabah saat 05.00'de başlayan çorba ikramı, Okan Merzeci Bulvarı ile Çiftçiler Caddesi birleşim kavşağında yapılıyor. Çalışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, amaçlarının işçilere, işlerine gitmeden önce sıcak bir çorba ve ekmek ikram ederek, katkı sunmak olduğunu söyledi.

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"İŞLERİNİN BAŞINA GİTMEDEN, ONLARA SICAK BİR ÇORBA İKRAM EDİYORUZ"

Her gün sabah 05.00'de tarım işçilerine ikramla başlayan "1 ekmek 1 çorba" hizmetinin, kentteki 60 farklı noktada devam ettiğini belirten Yaşar, "Çorba ikramımız, özellikle sirkülasyonu fazla olan noktalarda, saat 09.00'a kadar devam ediyor. Mevsimlik tarım işçileri, bu noktada yoğunlukla bulunuyor. Geçiş noktaları 2. Çevre Yolu ile Çiftçiler Caddesinin kesişimi olan bu nokta. Burada toplanıp gidecekleri tarlalara, bahçelere dağılıyorlar. Biz de işlerinin başına gitmeden önce, bir sıcak çorba ve ekmekle onlara katkı vermeyi amaçladık. Bu noktada amacımıza ulaşıyoruz. Bu hizmeti sunabildiğimiz ve yanlarında olabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

"SABAH SABAH İÇİMİZ ISINDI"

Yapılan ikramdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Asiye Doğan isimli vatandaş, "Çok güzel olmuş. Narenciye işinde çalışıyoruz. Mandalina-portakal kesiyoruz. Böyle bir hizmet verdiği için belediyemize teşekkür ederiz" derken, Zeynep Korkmaz isimli kadın ise "Sabah sabah içimiz ısındı" dedi.

Dağıtımın yapıldığı bölgede esnaflık yapan Mehmet Ali Navruz isimli vatandaş, "Burada işçiler var, çorbalarını içip gidiyorlar bahçeye. Ben de burada marketçilik yapıyorum, biz de hizmet yapıyoruz. Ben de faydalanıyorum, hanımla beraber içiyoruz. Sabahları çok güzel oluyor. Havalar soğudu zaten, çorba güzel geldi, insanların içi ısınıyor" ifadelerini kullandı.

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