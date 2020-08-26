Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev!

Mersin Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı. Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşleri için bakanlıktan aldıkları yetkinin ardından başlayan görüşmelerde taleplerini komisyon kurarak işverene ilettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 90 maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar 60 maddede anlaşma sağladıklarını belirten Sönmez, "Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığından greve gitme kararı aldıklarını bildiren Sönmez, kararı iş yerlerindeki panoya astıklarını ifade etti.

Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını belirten Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.