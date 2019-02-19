Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor'da, 3 maçta alınan galibiyetlerin sevinci yaşanıyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Güzel bir seri daha yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama Fenerbahçe'yi evimizde yenmek istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son haftalarda toparlandı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayan Güney ekibi, bugüne kadar 19 maça çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı ekip, rakip potaya bin 558 sayı atarken, potasında bin 346 sayı gördü. Bu hafta evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyor.

"Güzel bir seri daha yakaladık"

Takımın durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını belirterek, "Lige çok iyi başlayamadık. İlk 6 haftada bir galibiyet, bir mağlubiyet alarak geçti. Ardından 3 maçlık bir mağlubiyet serimiz oldu. Ancak takımımız 10. haftadan sonra kendine geldi ve gerçek oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. O haftadan sonra sadece bir mağlubiyet aldık. Geçen hafta İzmit'te zorlu bir maça çıktık. Takımımız özellikle maçın ilk 2 periyotunda maçı koparmasını bildi. Sonraki periyotlarda da maça dengede geçti ve maçı 94-65 kazanmasını bildik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 3 haftadır yeniyoruz. Güzel bir seri daha yakaladık, bunu da devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi evimizde yenmek istiyoruz"

Bu hafta evlerinde Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aydın, "Bu hafta evimizde bizi çok zor bir maç bekliyoruz. Ligin ikinci sırasında bulunan ve iyi bir oyuncu gurubu bulunan Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Maçın zorluk derecesini çok iyi biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Bu maçta iyi mücadele eden ve bulduğu şansları iyi değerlendiren takım maçtan galip ayrılacaktır. Biz takımımıza güveniyoruz. Onlar istedikleri zaman her takımı yenebilecek güçteler. İnşallah evimizde Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Burada en büyük kozumuz yine taraftarlarımız olacaktır. Onların desteğiyle bu maçı biz daha kolay kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden Mersinlileri, bize destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA