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Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde

76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde

76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx

Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu x 3, Katsiaryna Snytsina xxx 21, Cansu Köksal x, Williams xxx 24, Hülya Koçlar x 2, Amber Harris x 2, Gizem Başaran x 4, Merve Aydın x 6, Marica Gajic xx 14

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Mersin BŞB: Asena Yalçın xx 14, Burcu Çiğil x 3, Melis Talay xx 9, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gintaer Petronyte xxxx 23, Marche Anderson xx 14, Sasa Cado xx 7, Janeen Walker xx 9

Başantrenör: Osman Olcay Orak

1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine)

Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine)

3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)

Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde

Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde

Kaynak: İHA

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