Mersin Büyükşehir Meclisi toplantısında prezervatif tartışması

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyenin kampüste stant açarak prezervatif dağıtması tartışma konusu oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ve Mersin Üniversitesi ile birlikte Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerine yönelik düzenlediği çalıştay kapsamında, kampüste stant açarak prezervatif dağıttı. Üniversitede prezervatif dağıtılması, Mersin Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı toplantısında gündeme taşındı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, gezici sağlık taramasına ilişkin yapılan tartışmalar sırasında söz alarak, Büyükşehir Belediyesinin prezervatif dağıtmasına tepki gösterdi. Kurt, "Bizim anlaşamadığımız nokta sağlığa bakış açımız. Sağlık Daire Başkanlığımız gitti Mersin Üniversitesinin içinde prezervatif dağıttı. Bu, bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" dedi.

"Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülmüş bir proje"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, "Sağlık Bakanlığına soracaksın onu, bana değil. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülmüş bir proje. Sağlık Bakanlığı ile ilgili varsa sorunun, ona sor. Beraber yürütmüşüz" ifadelerini kullandı.

Konunun çok speküle edildiğini, çok polemik nedeni olduğunu ve gereğinden farklı amaçlara yöneldiğini belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila'dan konuya ilişkin açıklama yapmasını istedi.

"Sağlık Bakanlığı bizimle protokol imzaladı. Materyaller bize hibe olarak geldi"

Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolü meclis üyelerine okuyan Dr. Atila, 23 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında HIV/AIDS alanında işbirliği protokol imzalandığını söyledi. Atila, "Tüm dünyada HIV azalıyor ama maalesef Türkiye'nin de aralarında bulunduğu üç ülkede bu konuda artış var. Mersin ise Türkiye genelinde ikinci en büyük artış gösteren iller arasında yer alıyor. Mersin Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği yaptı. Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle protokol yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller, Mersin Büyükşehir Belediyesinin dışında bize hibe olarak geldi" diye konuştu.

Atila, 9-10 Aralık'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri, Mersin Üniversitesi ve çeşitli belediyelerden gelen temsilcilerle birlikte HIV Test ve Gönüllü Danışmanlık ile ilgili bir çalıştay yapıldığını, bu çalıştayda yerel yönetimlerden özellikle destek beklendiğinin ifade edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA