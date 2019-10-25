Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün de katılımlarıyla bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de bisikletiyle turun ilk bölümüne katıldı.

Bisikletliler 3 gün boyunca toplam 135 kilometre pedal çevirecek ve Mersin'in tarihi, turistik, doğal güzellikleri ile meşhur pek çok noktasını da ziyaret etme fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, "6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" ile Mersin'in yerel kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini tanıtmayı, aynı zamanda da kentte bisiklet kültürünü, sporunu ve turizmini yaygınlaştırmayı hedefliyor. İlk yıl 1 ayda tamamlanan kontenjan başvuruları, bu yıl farklı 22 şehirden yapılan kayıtlarla 17 saatte tamamlandı ve toplam 150 bisikletli festivale kayıt oldu. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılacak festival, Mersin merkez Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Tur öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in kültürler kenti olduğunu söyledi. Mersin'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Seçer, "Bunu Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak söylüyorum ama tüm insani duygularımla söylüyorum. Çünkü burası huzur kentidir. Burada mutluyuz, huzurluyuz. Burada Allah'ın lütfettiği bütün değerleri, bütün nimetlerin farkındayız. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mersin'i çok daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu tip etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından farklı dilleri, kültürleri, yapıları kentimizde buluşturmak istiyoruz. Çünkü farklı kültürler, renkler barışı, huzuru, kardeşliği, birliği ve beraberliği de birlikte getirdiğini düşünüyoruz. Sadece şehrimiz değil ülkemizin huzura ihtiyacı var" dedi.

40 kilometrelik bisiklet parkuru geliyor

Bugün ki etkinliğin günün koşulları itibariyle önemli bir tema içerdiğini vurgulayan Seçer, "Bir değil birkaç bize mesaj veriyor. Bir tanesi hareketli bir yaşam. Birey olarak hareketli olmamız, sağlıklı olmamız anlamını taşıyor. Bisiklette tepeden tırnağa bizim bütün kaslarımızın hareket etmesini sağlıyor. Bizi sağlıklı kılıyor. Diğer taraftan günümüzün en büyük sıkıntısı iklim değişikliği. İklim değişikliğine neden olan atmosferdeki emisyona da en fazla tesir eden egzoz gazlarıdır. Yani kullandığımız araçlar, otobüsler, toplu taşıma araçları ve onların çıkardığı egzoz gazlarının atmosfere verdiği zararlar. Bisiklet bunu ortadan kaldırıyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinlilerin daha rahat, güvenli, konforlu bir ortamda bisiklet kullanımının önünü açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 40 kilometre uzunluğunda bir parkur çalışmamız var. Çok kısa sürede de hayata geçireceğiz. Tren garından başlayıp, sahip boyunca Mezitli'ye kadar bir güzergahımız var. Bunun dışında kuzey aksında güzergahlarımız var. Son derece iyi hazırlanmış, üzerinde iyi çalışılmış, hayata geçirdiğimiz zaman bisiklet kullanıcıları da memnun edecek bir proje olacağını düşünüyorum. Bugün sizlerle beraberiz. Bisikletlerimizle turumuza başlayacağız. Umut ediyorum ki güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi

Konuşmaların ardından Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi olan 36 yaşındaki Sercan İngilok, sevgilisi Eylan Dümer'e evlilik teklifi yaptı. Arkadaşları tarafından "Benimle Evlenir Misin?" pankartı açılan ve meşaleler eşliğinde diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi yapan İngilok'a Dümer olumlu yanıt verdi. Teklifin ardından Başkan Seçer de genç çiftin bir an önce düğün hazırlıkları yapmasını isteyerek, nikahlarını da kendisinin kıyacağının sözünü verdi.

Ardından bisiklet turu başladı. Başkan Seçer'de turun ilk bölümüne bisikletiyle katıldı.

Kaynak: İHA